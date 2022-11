Cémantix 256 : Indices et solution, quel est le mot du 13 novembre 2022 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2022

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2022

Indice 1 Vous cherchez un nom masculin.

Indice 2 Vous cherchez un mot qui désigne quelque chose faisant peur aux enfants.

Indice 3 Vous cherchez un synonyme de créature.

Solution du 13 novembre 2022

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2022 Monstre

Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Tous les jours, à minuit, le site cemantix.herokuapp vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.