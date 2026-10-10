Cémantix 1683 : Indices et solution, quel est le mot du 10 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dépourvu de fards dans un monde de masques, un tel cœur blesse souvent ceux qui préfèrent l'illusion.
Indice 2Prenant naissance sur les lèvres, ce type d'aveu puise sa source la plus pure au fond de la poitrine.
Indice 3Tel un or sans alliage, cet état d'esprit refuse les ombres du mensonge pour briller de sa propre vérité.
Indice 4Un ami doté de cette noblesse ne vous flattera jamais dans le seul but de vous plaire.
Indice 5On emploie généralement ce terme pour qualifier des regrets lorsqu'ils sont véritablement ressentis.
Indice 6Un individu ainsi qualifié dit exactement ce qu'il pense sans chercher à tromper son auditoire.
Indice 7C'est l'antonyme direct d'un comportement menteur, sournois ou hypocrite.
Indice 8Qui exprime avec exactitude, franchise et sans aucun déguisement ce que l'on pense ou ressent.
Solution du 10 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 octobre 2026Sincère
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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