Cémantix 1608 : Indices et solution, quel est le mot du 27 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je veille sans couronne sur un royaume qui n'est pas le mien, mais où mon nom résonne pourtant comme celui d'une proche souveraine.
Indice 2Mon lien naît d'un détour dans l'arbre des générations, là où le sang suit une branche sans jamais remonter au tronc.
Indice 3Je peux être héritée par le cœur autant que par la famille, sans jamais porter le poids d'une naissance.
Indice 4Je partage souvent les souvenirs d'enfance sans avoir élevé ceux qui les racontent.
Indice 5On me retrouve d'un côté ou de l'autre de la famille, selon le frère ou la sœur dont je suis liée.
Indice 6Les enfants m'appellent souvent avec affection, parfois suivi de mon prénom.
Indice 7Je suis la sœur d'un des parents, ou la conjointe de leur frère.
Indice 8Membre de la famille appartenant à la génération des parents, liée par la fratrie ou par le mariage, sans être le père ni la mère.
Solution du 27 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 juillet 2026Tante
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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