Cémantix 1594 : Indices et solution, quel est le mot du 13 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais souvent lorsque deux vérités choisissent de danser sans jamais marcher du même pas.
Indice 2Je suis l'arme qui désarme sans blesser, et le masque qui révèle plus qu'il ne cache.
Indice 3Les esprits les plus vifs me reconnaissent avant même que les lèvres ne me prononcent.
Indice 4Je transforme parfois une situation sérieuse en un instant beaucoup plus léger.
Indice 5Je peux rapprocher des inconnus aussi vite que je peux mettre mal à l'aise si je suis mal employé.
Indice 6On me retrouve dans les plaisanteries, les jeux de mots, les satires et les réparties.
Indice 7Sans moi, les comédies perdraient une grande partie de leur effet.
Indice 8C'est la capacité à faire rire, à amuser ou à percevoir le côté drôle des situations.
Solution du 13 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juillet 2026Humour
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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