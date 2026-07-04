Cémantix 1585 : Indices et solution, quel est le mot du 4 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 4 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je ne nais que lorsque l'abondance accepte de se plier aux chaînes de la mesure.
Indice 2Sans moi, le partage devient chaos ; avec moi, chacun ne reçoit qu'une part du tout.
Indice 3Je fais de l'infini un mirage et rappelle que même le possible peut avoir des frontières.
Indice 4On me retrouve souvent lorsqu'une autorité fixe un nombre maximal de personnes, de biens ou de ressources.
Indice 5Dans l'armée, l'administration ou le commerce, je désigne fréquemment une quantité attribuée ou autorisée.
Indice 6Je suis lié à l'idée d'un effectif, d'un quota ou d'une part déterminée à l'avance.
Indice 7Mon nom évoque une quantité limitée et répartie selon des règles précises.
Indice 8Ensemble déterminé de personnes, d'objets ou de ressources attribué, autorisé ou prévu dans une limite fixée.
Solution du 4 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 juillet 2026Contingent
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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