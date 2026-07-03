Cémantix 1584 : Indices et solution, quel est le mot du 3 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je règne sans souffle, pourtant les couronnes cherchent toujours mon silence.
Indice 2Plus on s'élève vers moi, plus le poids des décisions devient lourd.
Indice 3Je ne marche jamais, mais les royaumes changent souvent autour de moi.
Indice 4Là où je demeure, le pouvoir aime se montrer plus qu'il ne se cache.
Indice 5Les souverains me quittent rarement lors des grandes cérémonies.
Indice 6On m'associe aux rois, aux reines et à l'exercice de l'autorité.
Indice 7Je suis un siège réservé à une personne de très haut rang.
Indice 8Siège officiel et prestigieux occupé par un souverain ou une personnalité exerçant la plus haute autorité.
Solution du 3 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 juillet 2026Trône
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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