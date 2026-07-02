Cémantix 1583 : Indices et solution, quel est le mot du 2 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la pensée qui devient pierre avant même que la première fondation ne touche la terre.
Indice 2Sans voix, je raconte les rêves des bâtisseurs en traçant le futur dans le vide.
Indice 3Là où l'équilibre épouse l'imagination, je fais dialoguer le poids et la lumière.
Indice 4On me retrouve aussi bien dans les palais anciens que dans les gratte-ciel modernes.
Indice 5Je mêle esthétique, technique et ingéniosité pour donner naissance aux bâtiments.
Indice 6Sans moi, une construction aurait du mal à être aussi fonctionnelle qu'harmonieuse.
Indice 7Les architectes me façonnent à travers des plans, des calculs et des choix de matériaux.
Indice 8Art et discipline qui consistent à concevoir, organiser et réaliser des constructions adaptées à leur usage et à leur environnement.
Solution du 2 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juillet 2026Architecture
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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