Cémantix 1580 : Indices et solution, quel est le mot du 29 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la rive où viennent parfois s'échouer les marées du cœur sans qu'une seule vague n'apparaisse.
Indice 2Entre le regard et la parole, je garde en silence les empreintes du temps et des émotions.
Indice 3Je me creuse sous les années, je rougis sous l'embarras et je trahis souvent ce que l'âme voudrait cacher.
Indice 4Les baisers me cherchent volontiers, tandis que les larmes aiment parfois y tracer leur chemin.
Indice 5Je forme l'une des deux courbes qui encadrent le nez et la bouche sur un visage.
Indice 6On peut me pincer affectueusement, me caresser ou me voir gonfler lorsqu'on souffle.
Indice 7Sans moi, un sourire perd une grande partie de son relief et de son expression.
Indice 8Partie latérale du visage située sous les yeux, entre le nez, l'oreille et la mâchoire.
Solution du 29 juin 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 juin 2026Joue
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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