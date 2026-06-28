Cémantix 1579 : Indices et solution, quel est le mot du 28 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 28 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fais danser les géants sur un chemin invisible que seuls le ciel et la volonté savent tracer.
Indice 2Sans jamais toucher la terre, je relie des horizons que les cartes ne peuvent qu'imaginer.
Indice 3Je suis né du rêve de défier un royaume où les oiseaux régnaient sans partage.
Indice 4Je transforme le ciel en voie de passage pour les hommes et leurs machines.
Indice 5Je rassemble les techniques, les appareils et les activités permettant de voler.
Indice 6On me retrouve aussi bien dans le transport de passagers que dans les missions militaires ou de secours.
Indice 7Mon histoire est marquée par les avions, les pilotes, les aéroports et les progrès technologiques.
Indice 8Ensemble des activités, des techniques et des moyens liés à la navigation aérienne et au vol des aéronefs.
Solution du 28 juin 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 juin 2026Aviation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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