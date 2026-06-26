Cémantix 1577 : Indices et solution, quel est le mot du 26 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 26 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais du défi entre les volontés et ne vis que lorsque l'effort devient un langage.
Indice 2Sans être une guerre, je fais naître des vainqueurs et des vaincus sous le regard du temps.
Indice 3On me poursuit pour dépasser les autres, mais ceux qui me comprennent cherchent d'abord à se dépasser eux-mêmes.
Indice 4Les règles me donnent un cadre, mais c'est la passion qui me fait exister.
Indice 5Certains me pratiquent seuls, d'autres en équipe, toujours avec un objectif à atteindre.
Indice 6Je peux se jouer avec un ballon, une raquette, un vélo ou simplement son propre corps.
Indice 7Je rassemble compétition, entraînement, performance et parfois simple loisir.
Indice 8Activité physique ou mentale pratiquée selon des règles, dans un but de loisir, de compétition ou de maintien de la condition physique.
Solution du 26 juin 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 juin 2026Sport
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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