Cémantix 1572 : Indices et solution, quel est le mot du 21 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 21 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 21 juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 21 juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 21 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Sans voix ni plume, je fais mouvoir les volontés à distance quand l'ordre trouve un chemin.
Indice 2Je nais d'un désir formulé et ne prends corps que lorsque quelqu'un accepte d'obéir ou de fournir.
Indice 3Entre l'intention et l'action, je suis le pont invisible qui transforme l'idée en exécution.
Indice 4Dans une armée, je peut désigner l'autorité exercée sur des hommes et des moyens.
Indice 5Dans un magasin ou sur Internet, je précède souvent la réception d'un produit.
Indice 6On me passe auprès d'un fournisseur lorsque l'on souhaite acheter quelque chose.
Indice 7Je peux être un ordre donné à une personne ou à une machine.
Indice 8Action de demander l'exécution d'une tâche ou l'obtention d'un bien, ainsi que le document ou l'instruction qui en résulte.
Solution du 21 juin 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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