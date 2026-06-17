Cémantix 1568 : Indices et solution, quel est le mot du 17 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 17 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 17 juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 17 juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 17 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais parfois d'un éclair que nul ne voit venir, mais mon passage peut changer le cours des siècles.
Indice 2Sans couronne ni sceptre, je règne pourtant sur les idées que les autres n'osent imaginer.
Indice 3Plus je m'éloigne des chemins tracés, plus les hommes prononcent mon nom avec admiration.
Indice 4Je me révèle dans les œuvres, les découvertes ou les créations qui semblent dépasser l'ordinaire.
Indice 5On me prête souvent à ceux dont le talent paraît exceptionnel et rare.
Indice 6Je peux désigner une intelligence remarquable capable d'innover ou de résoudre des problèmes complexes.
Indice 7Dans le langage courant, je qualifie une personne particulièrement brillante dans son domaine.
Indice 8Aptitude intellectuelle extraordinaire se manifestant par une grande créativité, une compréhension supérieure ou des réalisations exceptionnelles.
Solution du 17 juin 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 17 juin 2026Génie
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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