Cémantix 1565 : Indices et solution, quel est le mot du 14 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 14 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 14 juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 14 juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 14 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le tri silencieux qui laisse certains franchir la porte quand d'autres restent sur le seuil.
Indice 2Sans jamais choisir moi-même, je nais lorsque l'on sépare l'épi du grain et l'essentiel du superflu.
Indice 3Je grandis à mesure que les possibilités s'effacent, jusqu'à ne laisser qu'un chemin parmi mille.
Indice 4On me retrouve lorsqu'un jury, un recruteur ou un entraîneur réduit une liste de candidats.
Indice 5Je consiste à retenir certains éléments après avoir comparé plusieurs options.
Indice 6Avant une finale, un achat ou une décision importante, je suis souvent une étape incontournable.
Indice 7Mon nom désigne l'action de choisir ce qui répond le mieux à un critère donné.
Indice 8Action de retenir une ou plusieurs personnes, choses ou possibilités parmi un ensemble plus vaste.
Solution du 14 juin 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 14 juin 2026Sélection
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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