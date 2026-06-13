Cémantix 1564 : Indices et solution, quel est le mot du 13 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la boussole invisible qui guide les pas sans jamais fouler le chemin.
Indice 2Je nais dans l'esprit de quelques-uns mais cherche souvent à gouverner celui de tous.
Indice 3Sans armée ni couronne, j'ai pourtant façonné des empires et renversé des certitudes.
Indice 4On me retrouve au cœur des grandes écoles de pensée, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques.
Indice 5Je rassemble des principes et des idées considérés comme une vérité à suivre.
Indice 6Ceux qui partagent les mêmes convictions se réfèrent souvent à moi pour justifier leurs positions.
Indice 7Je constitue un ensemble cohérent de croyances, de règles ou de théories.
Indice 8Ensemble de principes, d'opinions ou d'enseignements servant de base à une pensée, une religion ou une action.
Solution du 13 juin 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juin 2026Doctrine
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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