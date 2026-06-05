Cémantix 1556 : Indices et solution, quel est le mot du 5 juin 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 05 juin 2026 à 00h07
Retrouvez la solution Cémantix du 5 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1556 : Indices et solution, quel est le mot du 5 juin 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 5 juin 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 5 juin 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 5 juin 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je nais lorsque deux routes choisissent de marcher côte à côte sans renoncer à leur destination.


Indice 2Plus je me partage, plus chacun gagne, mais je me brise dès qu'un seul ne regarde que son reflet.


Indice 3Je suis le pont invisible qui transforme deux intérêts distincts en une même traversée.


Indice 4On me construit souvent pour atteindre un objectif qu'il serait plus difficile d'atteindre seul.


Indice 5Entre entreprises, associations ou individus, je peux permettre de mettre en commun des ressources ou des compétences.


Indice 6Je repose généralement sur la confiance, l'échange et des bénéfices réciproques.


Indice 7Mon nom commence par « part » et évoque l'idée de collaborer avec quelqu'un.


Indice 8Relation organisée entre deux ou plusieurs personnes ou organisations qui coopèrent pour réaliser un projet ou atteindre un but commun.


Solution du 5 juin 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 5 juin 2026Partenariat


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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