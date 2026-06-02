Cémantix 1553 : Indices et solution, quel est le mot du 2 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je n'ai pas de chaînes visibles, pourtant mon destin se décide souvent dans les mains d'un autre.
Indice 2Plus on me possède, moins je m'appartiens.
Indice 3Mon ombre suit deux maîtres : celui que je sers et celui que j'aurais voulu être.
Indice 4Dans bien des civilisations, j'étais considéré comme un bien que l'on pouvait acheter ou vendre.
Indice 5Mon travail profite à autrui sans que mon choix n'entre toujours en compte.
Indice 6L'histoire me retrouve dans les plantations, les mines, les galères et les grandes demeures.
Indice 7Ma liberté n'existe que lorsque l'on décide de me l'accorder ou que je parviens à la conquérir.
Indice 8Personne privée de liberté et soumise à l'autorité d'un maître qui dispose de son travail et de sa personne.
Solution du 2 juin 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juin 2026Esclave
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (2)
Indice 1 beaucoup trop facile enfin ! Excellente journée :)
1er indice: je n'ai pas de chaîne visible. Dans certains cas, si! indice qui induit en erreur