Cémantix 1552 : Indices et solution, quel est le mot du 1er juin 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 1er juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 1er juin 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 1er juin 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 1er juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je surgis dans les coulisses d'un transfert silencieux où la main qui donne ne se retourne jamais sur moi.
Indice 2Je n'existe que lorsque quelque chose circule entre deux mondes sans jamais changer de nature, seulement de destination.
Indice 3On me désigne avant même de me connaître, car je suis attendu par une promesse que d'autres ont déjà scellée.
Indice 4Je suis celui ou celle qui reçoit quelque chose qui lui est destiné à la suite d'un acte juridique ou financier.
Indice 5Mon existence dépend d'un contrat, d'un héritage ou d'une décision qui ne m'appartient pas.
Indice 6Je peux toucher un bien, une somme ou un avantage sans en être à l'origine.
Indice 7Mon rôle est lié à ce qui m'est attribué par un tiers dans un cadre officiel ou légal.
Indice 8Personne ou entité qui reçoit un avantage, un bien ou un droit au titre d'un contrat, d'une disposition ou d'une opération.
Solution du 1er juin 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 1er juin 2026Bénéficiaire
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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