Cémantix 1544 : Indices et solution, quel est le mot du 24 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 24 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je dors souvent dans les entrailles du silence, là où l'ombre protège ce que les hommes convoitent.
Indice 2Sans voix ni jambes, je fais pourtant traverser mers, jungles et siècles à ceux qui me cherchent.
Indice 3Plus je suis enfoui, plus les regards brûlent d'envie autour de mon absence.
Indice 4Pirates, aventuriers et rois ont consacré leur vie à ma découverte.
Indice 5On me cache parfois dans un coffre fermé à double tour.
Indice 6L'or, les bijoux ou les pièces rares peuvent me composer.
Indice 7Je représente souvent une grande richesse ou quelque chose de très précieux.
Indice 8Ensemble de biens précieux ayant une grande valeur matérielle ou sentimentale.
Solution du 24 mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 mai 2026Trésor
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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