Cémantix 1536 : Indices et solution, quel est le mot du 16 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais lorsque la lumière abdique et que les contours deviennent des secrets.
Indice 2Les astres me craignent peu, mais les hommes y cachent volontiers leurs pensées.
Indice 3Je peux habiller un ciel, une âme ou un dessein sans jamais avoir de matière.
Indice 4On m'emploie souvent pour décrire une ambiance lourde ou inquiétante.
Indice 5Je suis l'opposé de lumineux, autant dans les couleurs que dans les idées.
Indice 6Au cinéma ou dans un récit, je donne un ton grave, mystérieux ou menaçant.
Indice 7Une pièce mal éclairée ou un avenir incertain peuvent être qualifiés ainsi.
Indice 8Qui manque de clarté, de lumière ou qui inspire une impression de tristesse, de gravité ou de mystère.
Solution du 16 mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 mai 2026Sombre
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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