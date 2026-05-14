Cémantix 1534 : Indices et solution, quel est le mot du 14 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 14 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 14 mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 14 mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 14 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais quand le sablier du labeur se vide et que deux soleils gardent la porte du repos.
Indice 2Entre le dernier soupir du vendredi et le premier regard du lundi, je règne sans couronne.
Indice 3Les horloges s'adoucissent à mon approche, car je fais taire les réveils des foules.
Indice 4On m'attend souvent avec impatience après plusieurs jours de travail ou d'école.
Indice 5Je suis généralement composé de deux jours où beaucoup se reposent ou sortent.
Indice 6Certains partent en voyage grâce à moi, même lorsque je suis prolongé.
Indice 7Mon nom anglais est souvent utilisé tel quel en français dans les conversations courantes.
Indice 8Période située en fin de semaine, habituellement consacrée au repos, aux loisirs ou aux activités personnelles.
Solution du 14 mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 14 mai 2026Week-end
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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