Cémantix 1530 : Indices et solution, quel est le mot du 10 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je danse sans jambes autour d'un maître invisible qui me retient sans jamais me toucher.
Indice 2Né de la main des hommes ou du silence des étoiles, je veille au loin sans jamais dormir.
Indice 3Plus je tourne, moins je m'égare, car ma route est écrite dans le vide depuis mon premier élan.
Indice 4Je peux transmettre des voix, des images ou des secrets sans jamais ouvrir la bouche.
Indice 5Certains d'entre nous observent la Terre tandis que d'autres explorent l'inconnu.
Indice 6On me trouve souvent en orbite, loin au-dessus des nuages.
Indice 7Sans moi, le GPS, certaines chaînes TV et bien des communications seraient perdus.
Indice 8Objet naturel ou artificiel qui gravite autour d'une planète ou d'un autre corps céleste.
Solution du 10 mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mai 2026Satellite
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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