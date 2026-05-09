Cémantix 1529 : Indices et solution, quel est le mot du 9 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Avant que le pas ne soit franchi, ma voix invisible tente parfois de retenir le voyageur imprudent.
Indice 2On me rencontre souvent juste avant le danger, comme une ombre qui parle sans bouche ni visage.
Indice 3Sans être menace, je préfère prévenir, car ignorer mes mots peut coûter cher à celui qui les méprise.
Indice 4Les sages m'écoutent attentivement, tandis que les téméraires me balayent d'un revers de main.
Indice 5Je peux apparaître sur un panneau, dans une lettre ou au début d'un message important.
Indice 6Quand je suis prononcé sérieusement, c'est rarement pour annoncer une bonne nouvelle.
Indice 7Mon rôle est de signaler un risque, une faute possible ou une conséquence à venir.
Indice 8Je suis cette mise en garde adressée à celui qui s'approche un peu trop près du danger ou de l'erreur.
Solution du 9 mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 mai 2026Avertissement
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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