Cémantix 1526 : Indices et solution, quel est le mot du 6 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 6 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais du tumulte invisible où s'affrontent les souffles du monde, et je danse sans jamais avoir de forme propre.
Indice 2Quand les cieux grondent et que la mer se cabre, je suis le chef d'orchestre d'un chaos que nul ne peut contenir.
Indice 3On ne me voit pas toujours venir, mais mon passage laisse derrière lui des traces que même le temps peine à effacer.
Indice 4Je mêle vents violents, pluies intenses et parfois éclairs dans une furie difficile à maîtriser.
Indice 5En mer comme sur terre, je suis redoutée pour ma capacité à tout bouleverser en peu de temps.
Indice 6Les marins me craignent, les arbres me plient, et les toits peuvent s'envoler sous ma puissance.
Indice 7Je suis un phénomène météorologique marqué par de fortes perturbations atmosphériques et des vents violents.
Indice 8Phénomène climatique caractérisé par une agitation intense de l'atmosphère, accompagnée de vents forts, de précipitations et parfois d'éclairs.
Solution du 6 mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 mai 2026Tempête
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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