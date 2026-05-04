Cémantix 1524 : Indices et solution, quel est le mot du 4 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 4 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je ne suis rien sans l'autre, comme une ombre sans lumière ou une clé sans serrure.
Indice 2Mon existence se tisse dans un lien invisible, où l'autonomie se dissout dans l'attachement.
Indice 3On me devine dans les chaînes qui ne se voient pas, celles de l'habitude, du besoin ou du manque.
Indice 4Je qualifie celui qui ne peut agir seul, et qui s'appuie constamment sur quelqu'un ou quelque chose.
Indice 5On m'emploie pour parler d'une personne sous influence ou incapable d'indépendance.
Indice 6Je peux concerner autant un individu qu'une situation ou une relation.
Indice 7Mon contraire est libre, autonome ou indépendant.
Indice 8Qui ne peut se suffire à lui-même et nécessite l'aide, le soutien ou la présence d'autrui.
Solution du 4 mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 mai 2026Dépendant
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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