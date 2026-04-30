Cémantix 1520 : Indices et solution, quel est le mot du 30 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans les arcanes du pouvoir, je suis l'ombre qui encadre sans jamais gouverner, garant invisible d'un équilibre que nul ne doit rompre.
Indice 2Né des textes suprêmes, je veille à ce que les règles fondatrices ne soient ni trahies ni contournées par les mains qui façonnent la loi.
Indice 3Sans moi, les piliers vacillent et l'édifice chancelle, car je suis l'esprit même qui limite la puissance des hommes.
Indice 4Je qualifie ce qui se rapporte à la loi fondamentale d'un État et à son organisation.
Indice 5On me retrouve souvent accolé à un conseil ou à un droit qui surveille les lois.
Indice 6Je concerne les principes qui définissent le fonctionnement des institutions politiques.
Indice 7Mon domaine touche à la structure juridique la plus élevée d'un pays.
Indice 8Qui se rapporte à la constitution d'un État et à l'ensemble des règles qui organisent ses pouvoirs.
Solution du 30 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 avril 2026Constitutionnel
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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