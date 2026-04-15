Cémantix 1505 : Indices et solution, quel est le mot du 15 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 15 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce fil invisible tendu entre le présent et l'inévitable, que nul ne peut rompre mais que tous redoutent d'atteindre.
Indice 2Je marche sans bruit aux côtés du temps, et lorsque je me dévoile, je mets fin à l'attente ou aux illusions.
Indice 3On me fuit en retardant l'instant, mais plus on me repousse, plus je deviens pressante et inéluctable.
Indice 4Je marque souvent la limite à ne pas dépasser, sous peine de conséquences.
Indice 5Je suis liée aux délais, aux paiements ou aux engagements à respecter.
Indice 6On parle de moi pour un crédit, un projet ou une promesse.
Indice 7Je suis une date fixée à l'avance pour accomplir quelque chose.
Indice 8Date ou moment auquel quelque chose doit être fait ou arrive.
Solution du 15 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 avril 2026Échéance
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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