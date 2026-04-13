Cémantix 1503 : Indices et solution, quel est le mot du 13 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le mouvement discret du temps qui transforme sans brusquer, avançant sans jamais bondir.
Indice 2Je suis l'évolution silencieuse qui préfère les pas aux sauts, construisant lentement ce que d'autres précipitent.
Indice 3On me reconnaît à ma patience, car je change les choses sans jamais les brusquer.
Indice 4Je m'oppose à ce qui est soudain, car je privilégie une transformation douce et continue.
Indice 5On m'emploie pour décrire une évolution qui se fait étape par étape.
Indice 6Dans l'apprentissage ou le sport, je suis recommandé pour éviter les erreurs ou les blessures.
Indice 7Je qualifie quelque chose qui augmente ou se développe petit à petit.
Indice 8Je désigne ce qui se fait graduellement, par étapes successives, sans changement brutal.
Solution du 13 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 avril 2026Progressif
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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