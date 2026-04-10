Cémantix 1500 : Indices et solution, quel est le mot du 10 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le mouvement discret qui fait voyager le monde sans jamais réclamer de destination.
Indice 2Sans moi, les trésors restent immobiles et les messages ne quittent jamais leur point de départ.
Indice 3Invisible dans l'ombre des actions, je suis pourtant celui qui permet à l'effort des autres d'atteindre son but.
Indice 4On me trouve souvent sous un poids, une responsabilité ou même un nom de famille.
Indice 5Dans certaines professions, je transporte des objets, des marchandises ou des bagages.
Indice 6On peut l'être d'une nouvelle, d'un projet ou même d'un virus.
Indice 7Mon nom vient du verbe qui signifie « tenir quelque chose sur soi pour le déplacer ».
Indice 8Personne ou chose qui transporte, soutient ou véhicule quelque chose.
Solution du 10 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 avril 2026Porteur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (3)
super
N'importe quoi! "Je suis le mouvement discret qui fait voyager le monde sans jamais réclamer de destination" n'a rien à voir avec le mot porteur. Les autres sont assez peu pertinents.
Purée je suis déçue