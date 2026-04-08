Cémantix 1498 : Indices et solution, quel est le mot du 8 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 8 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 8 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 8 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 8 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le fruit d'un feu ancien où la terre noire se mêle au souffle de l'homme pour donner naissance à une force silencieuse.
Indice 2Dans les entrailles des forges, je naquis du mariage d'un minerai et d'un élément invisible qui durcit mon âme.
Indice 3Les épées des rois, les rails des géants et les gratte-ciel me doivent leur colonne vertébrale.
Indice 4Plus solide que le fer seul, je deviens redoutable lorsque l'on m'ajoute une pointe de carbone.
Indice 5On me trempe, on me forge et on me polit pour faire des lames, des outils ou des structures.
Indice 6Je suis un matériau métallique très utilisé dans l'industrie et la construction.
Indice 7Sans moi, beaucoup de machines, ponts et bâtiments modernes n'existeraient pas.
Indice 8Alliage métallique principalement composé de fer et de carbone, réputé pour sa résistance et sa dureté.
Solution du 8 avril 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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