Cémantix 1497 : Indices et solution, quel est le mot du 7 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 7 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans le royaume des couleurs, je suis le compromis silencieux né de la rencontre entre l'ombre la plus profonde et la lumière la plus pure.
Indice 2Ni la nuit ni le jour, je suis l'entre-deux qui habille le ciel quand l'aube hésite encore à choisir son camp.
Indice 3Sur la palette du peintre, je suis la sagesse qui apaise les excès lorsque les teintes s'affrontent.
Indice 4On me voit souvent sur les nuages chargés de pluie ou dans les cheveux que les années blanchissent.
Indice 5Les chats britanniques et certains costumes élégants portent fièrement ma teinte discrète.
Indice 6Quand le ciel perd son bleu et que le soleil se cache, c'est souvent moi qui domine le paysage.
Indice 7Je naîs généralement du mélange du noir et du blanc.
Indice 8Couleur intermédiaire et neutre située entre le noir et le blanc.
Solution du 7 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 avril 2026Gris
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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