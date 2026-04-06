Cémantix 1496 : Indices et solution, quel est le mot du 6 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 6 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'ombre du mouvement, je suis la force invisible qui pousse les êtres et les idées à quitter l'inertie.
Indice 2Sans moi, les projets dorment et les foules stagnent, mais lorsque je souffle, tout s'accélère et se transforme.
Indice 3On me reconnaît moins à ce que je suis qu'à ce que je provoque : un élan qui fait passer de l'immobile à l'action.
Indice 4Je caractérise ceux qui avancent avec énergie, qui entreprennent et ne restent jamais longtemps immobiles.
Indice 5On me retrouve dans une équipe, une personne ou une ville lorsqu'elle semble pleine de vie et d'initiative.
Indice 6Dans le monde professionnel, on m'attribue souvent à quelqu'un qui agit vite, propose des idées et entraîne les autres.
Indice 7Mon nom vient d'une racine liée à la force et au mouvement.
Indice 8Qualité d'une personne, d'un groupe ou d'une situation qui se caractérise par une grande énergie d'action et une capacité à évoluer activement.
Solution du 6 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 avril 2026Dynamisme
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (3)
Réponse svp
merci boss
jt posé sur le site pr essayer de trouver le mot mystère, ct tellement compliqué, j'étais arrivé à 360 mots, puis j'ai troué la réponse ici, purée même avec les indices je n'aurais jamais trouvé. ''Dynamisme'' ct grv chaud, merci de partager la solution