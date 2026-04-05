Cémantix 1495 : Indices et solution, quel est le mot du 5 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 5 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 5 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 5 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 5 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Avant même de connaître les règles du monde, je les bouscule en riant, petit roi d'un royaume qui tient parfois dans une cour d'école.
Indice 2Je suis la graine bruyante du futur, celui qui tombe, se relève et transforme chaque jour ordinaire en aventure.
Indice 3On me dit petit, mais je porte déjà dans mes poches des rêves trop grands pour mon âge.
Indice 4On me gronde quand je fais des bêtises, mais on sourit souvent en les racontant plus tard.
Indice 5Je cours, je crie, je joue, et l'on dit souvent que je dois encore « grandir un peu ».
Indice 6À la maison comme dans la rue, je suis celui qui pose mille questions auxquelles les adultes n'ont pas toujours la réponse.
Indice 7On peut dire que je suis un enfant, mais avec un mot plus familier et souvent utilisé dans la vie de tous les jours.
Indice 8Nom familier qui désigne un enfant, généralement jeune.
Solution du 5 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 5 avril 2026Gosse
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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