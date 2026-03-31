Cémantix 1490 : Indices et solution, quel est le mot du 31 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 31 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 31 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 31 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 31 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'éclat silencieux qui fait taire les mots lorsque les yeux suffisent à admirer.
Indice 2Là où la beauté dépasse l'ordinaire, mon ombre apparaît pour nommer l'exception.
Indice 3Je suis ce que l'on murmure devant un paysage grandiose ou une œuvre qui coupe le souffle.
Indice 4On m'utilise pour qualifier quelque chose de très beau, impressionnant ou admirable.
Indice 5Au théâtre, dans l'art ou devant un monument, je surgis quand tout semble particulièrement réussi.
Indice 6Je suis un adjectif souvent utilisé pour complimenter un lieu, une tenue ou une réalisation remarquable.
Indice 7Quand quelque chose est superbe, splendide ou extraordinaire, on peut aussi dire que c'est moi.
Indice 8Adjectif qualifiant quelque chose de d'une très grande beauté ou d'une qualité exceptionnelle.
Solution du 31 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 31 mars 2026Magnifique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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