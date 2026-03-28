Cémantix 1487 : Indices et solution, quel est le mot du 28 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 28 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je sépare sans couper le monde en deux, car je ne suis qu'une fine frontière dans l'épaisseur des choses.
Indice 2Quand la lame me suit, je révèle l'intérieur caché de ce qui semblait plein.
Indice 3Je suis le passage étroit entre deux surfaces identiques, comme si le temps s'arrêtait un instant dans la matière.
Indice 4On me trouve dans le pain, le jambon ou les gâteaux, quand ils sont divisés en morceaux réguliers.
Indice 5Je peux être mince ou épaisse, mais je suis toujours issue d'une découpe nette.
Indice 6Au petit-déjeuner, certains me tartinent de beurre ou de confiture.
Indice 7Je suis une portion plate obtenue en coupant un aliment ou un objet en largeur.
Indice 8Partie mince d'un aliment ou d'un objet obtenue en le coupant.
Solution du 28 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 mars 2026Tranche
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
C'est honteux !