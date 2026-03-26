Cémantix 1485 : Indices et solution, quel est le mot du 26 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 26 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Sans jamais se toucher, deux rives peuvent pourtant me chercher lorsque le courant devient moins large.
Indice 2Je suis ce pas discret que font deux solitudes quand la distance cesse d'être une forteresse.
Indice 3Quand l'orgueil se retire et que les silences se raccourcissent, j'apparais souvent sans bruit.
Indice 4Je naît lorsque ce qui était éloigné décide de réduire l'espace qui les séparait.
Indice 5Dans les relations humaines, je peux suivre un conflit ou précéder une entente.
Indice 6On parle souvent de moi en politique, en diplomatie ou entre deux personnes qui se réconcilient.
Indice 7Je désigne l'action de rendre deux choses ou deux personnes plus proches l'une de l'autre.
Indice 8Action de diminuer la distance — physique, émotionnelle ou symbolique — entre des personnes, des groupes ou des idées.
Solution du 26 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 mars 2026Rapprochement
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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