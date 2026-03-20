Cémantix 1479 : Indices et solution, quel est le mot du 20 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 20 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais d'un entre-deux, là où l'élève quitte la rive des savoirs pour sonder le courant du réel.
Indice 2Sans être emploi, je me glisse pourtant dans le travail, comme une ombre autorisée entre l'essai et l'avenir.
Indice 3On me signe souvent à trois, car je ne vis pleinement qu'attaché par des promesses croisées.
Indice 4Je permets d'apprendre un métier directement sur le terrain, en observant et en pratiquant.
Indice 5Je suis souvent obligatoire dans certains cursus scolaires ou universitaires.
Indice 6Ma durée peut varier de quelques jours à plusieurs mois selon la formation.
Indice 7Je se déroule en entreprise, en administration ou dans une association pour découvrir un environnement professionnel.
Indice 8Période temporaire de formation pratique effectuée dans un cadre professionnel.
Solution du 20 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 mars 2026Stage
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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