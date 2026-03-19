Cémantix 1478 : Indices et solution, quel est le mot du 19 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 19 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 19 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 19 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 19 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce tribut silencieux que tout vivant paie au temps pour prolonger sa flamme.
Indice 2Sans moi, les forces déclinent et les jours deviennent plus lourds que les nuits.
Indice 3Je prends mille visages, mais toujours je finis par rejoindre l'intérieur pour servir l'existence.
Indice 4On me cherche quand le ventre parle plus fort que la raison.
Indice 5Je peux être simple ou raffinée, mais je réponds toujours à un besoin essentiel.
Indice 6Je me trouve dans l'assiette, le bol, le panier ou parfois au creux de la main.
Indice 7Je rassemble les repas, les aliments et tout ce que l'on mange pour vivre.
Indice 8Ensemble des choses comestibles destinées à nourrir un être vivant.
Solution du 19 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 19 mars 2026Nourriture
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
Vous dites que le mot à trouver doit être ede un nom ou adjectif masculin singulier. J’avais trouvé « nourriture « qui est féminin singulier. Je ne sais où je pouvais l’écrire. Et votre mot est féminin singulier ! Je n’ai rien compris !