Cémantix 1474 : Indices et solution, quel est le mot du 15 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 15 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 mars 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans le jardin du sens, je suis la preuve que l'unité n'est qu'une illusion, car mille visages peuvent naître d'une même racine.
Indice 2Là où l'uniforme s'ennuie, je danse en changeant de masque, multipliant les formes sans jamais perdre mon essence.
Indice 3Les peintres, les semenciers et les créateurs me chérissent, car je suis la promesse que rien ne restera jamais tout à fait semblable.
Indice 4On me célèbre dans les champs quand une plante se décline en plusieurs versions aux caractères distincts.
Indice 5Dans le spectacle ou la télévision, je peux aussi désigner un programme composé de numéros différents.
Indice 6Je suis l'opposé de la monotonie et de l'uniformité.
Indice 7Quand il y a beaucoup de choix, de différences ou de types divers, on dit qu'il y a de moi.
Indice 8Ensemble de choses différentes appartenant à une même catégorie.
Solution du 15 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 mars 2026Variété
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)