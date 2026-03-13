Cémantix 1472 : Indices et solution, quel est le mot du 13 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Quand le cœur chancelle sans blessure et que les yeux s'humidifient sans pluie, c'est souvent lui qui passe sans bruit.
Indice 2Il n'est ni une caresse ni une larme, mais il sait provoquer les deux sans jamais poser la main.
Indice 3Invisible comme le vent, il traverse l'âme et laisse derrière lui un frisson d'émotion.
Indice 4On l'emploie souvent pour décrire un geste, une histoire ou une personne qui éveille une émotion sincère.
Indice 5Il apparaît quand un moment simple ou un souvenir réveille la sensibilité.
Indice 6Ce mot qualifie quelque chose qui émeut profondément ou attendrit.
Indice 7On peut dire d'un discours, d'un film ou d'une attention qu'ils le sont lorsqu'ils émeuvent le cœur.
Indice 8Qui provoque de l'émotion, de la tendresse ou de la compassion chez quelqu'un.
Solution du 13 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 mars 2026Touchant
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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