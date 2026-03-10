Cémantix 1469 : Indices et solution, quel est le mot du 10 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais d'une pâte que l'on plie et replie encore, comme un secret feuilleté que le temps et le beurre transforment.
Indice 2Sans être lune ni étoile, j'emprunte pourtant à l'astre nocturne la courbe qui me donne mon allure.
Indice 3Dans l'aube silencieuse des boulangers, je suis souvent le premier à quitter le four pour saluer le jour.
Indice 4Ma forme évoque un arc doré, croustillant à l'extérieur et tendre en son cœur.
Indice 5On me retrouve fréquemment sur les tables du petit-déjeuner, accompagné de confiture ou de beurre.
Indice 6Je suis l'un des symboles gourmands de la boulangerie française.
Indice 7Mon nom peut aussi décrire une forme de lune lorsque celle-ci n'est qu'en partie visible.
Indice 8Viennoiserie feuilletée en forme de demi-lune, dorée au four et souvent dégustée au petit-déjeuner.
Solution du 10 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mars 2026Croissant
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (5)
jai eu 0.58% a manger et 12% a lune abusé le sit equi donne aps les bon mots en orange
Bonjour Coucou, le mot est le bon. Mitose est la réponse de Pédantix, et non de Cémantix, qui est bien « Croissant ».
Pour les indices, il était difficile de faire deviner Croissant plus difficilement, nous nous excusons haha !
Les indices sont beaucoup trop simple aujourd'hui
Conseil vraiment trop simple
Ce n'est absolument pas le mot du jour, c'est "Mitose"