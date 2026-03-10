Cémantix 1469 : Indices et solution, quel est le mot du 10 mars 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 10 mars 2026 à 00h04
Retrouvez la solution Cémantix du 10 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1469 : Indices et solution, quel est le mot du 10 mars 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mars 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 mars 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mars 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je nais d'une pâte que l'on plie et replie encore, comme un secret feuilleté que le temps et le beurre transforment.


Indice 2Sans être lune ni étoile, j'emprunte pourtant à l'astre nocturne la courbe qui me donne mon allure.


Indice 3Dans l'aube silencieuse des boulangers, je suis souvent le premier à quitter le four pour saluer le jour.


Indice 4Ma forme évoque un arc doré, croustillant à l'extérieur et tendre en son cœur.


Indice 5On me retrouve fréquemment sur les tables du petit-déjeuner, accompagné de confiture ou de beurre.


Indice 6Je suis l'un des symboles gourmands de la boulangerie française.


Indice 7Mon nom peut aussi décrire une forme de lune lorsque celle-ci n'est qu'en partie visible.


Indice 8Viennoiserie feuilletée en forme de demi-lune, dorée au four et souvent dégustée au petit-déjeuner.


Solution du 10 mars 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 mars 2026Croissant


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaires (5)

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le m (invité) Le 10/03/2026 à 20:11

jai eu 0.58% a manger et 12% a lune abusé le sit equi donne aps les bon mots en orange

Avatar Corentin
Corentin Le 10/03/2026 à 17:11

Bonjour Coucou, le mot est le bon. Mitose est la réponse de Pédantix, et non de Cémantix, qui est bien « Croissant ».

Pour les indices, il était difficile de faire deviner Croissant plus difficilement, nous nous excusons haha !

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man 32 (invité) Le 10/03/2026 à 16:34

Les indices sont beaucoup trop simple aujourd'hui

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Inconnu déçu (invité) Le 10/03/2026 à 13:03

Conseil vraiment trop simple

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Coucou (invité) Le 10/03/2026 à 12:35

Ce n'est absolument pas le mot du jour, c'est "Mitose"