Cémantix 1468 : Indices et solution, quel est le mot du 9 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Là où le silence pèse plus lourd que les pierres, certains cherchent le divin tandis que d'autres interrogent simplement l'éternité.
Indice 2Avant d'être un bâtiment, je suis parfois une idée : celle d'un lieu où l'homme tente de toucher ce qui le dépasse.
Indice 3Dans l'ombre de mes colonnes, les siècles murmurent encore les prières de ceux qui croyaient parler aux dieux.
Indice 4On me trouve dans de nombreuses civilisations, des Grecs aux Asiatiques, souvent dédié à une divinité.
Indice 5Les fidèles s'y rendent pour prier, méditer ou accomplir des rites religieux.
Indice 6Je peux être bouddhiste, hindou, antique ou même maçonnique selon les traditions.
Indice 7On y entre souvent avec respect, car il s'agit d'un lieu considéré comme sacré.
Indice 8Édifice consacré au culte religieux et dédié à une divinité ou à une pratique spirituelle.
Solution du 9 mars 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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