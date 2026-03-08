Cémantix 1467 : Indices et solution, quel est le mot du 8 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 8 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 8 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 8 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 8 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'art ancien qui tente de réparer la fragile mécanique dont l'horloger est la nature.
Indice 2Lorsque la chair se rebelle ou que le souffle se fait court, c'est vers moi que l'on tourne ses espoirs.
Indice 3Entre savoir et serment, je guide ceux qui jurent de protéger la vie sans jamais promettre l'immortalité.
Indice 4Je rassemble sciences, remèdes et pratiques destinés à comprendre et combattre les maux du corps.
Indice 5On m'enseigne longuement dans les facultés à ceux qui deviendront docteurs ou spécialistes.
Indice 6Grâce à moi, on diagnostique les maladies et on tente de les soigner.
Indice 7Je suis le domaine dans lequel travaillent les médecins, chirurgiens et autres soignants.
Indice 8Science et pratique consacrées à l'étude, au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies.
Solution du 8 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 8 mars 2026Médecine
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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