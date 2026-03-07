Cémantix 1466 : Indices et solution, quel est le mot du 7 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 7 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je marque le moment où l'errance cesse et où un lieu devient enfin le point d'ancrage d'une présence.
Indice 2Entre le voyageur et la demeure, je suis l'acte discret qui transforme le passage en permanence.
Indice 3Sans moi, machines et hommes restent nomades ; avec moi, ils trouvent leur place et commencent à agir.
Indice 4On parle de moi lorsqu'on met en place du matériel, un système ou quelqu'un dans un nouvel endroit.
Indice 5Je peux concerner aussi bien un ordinateur, une œuvre d'art ou une personne qui s'établit quelque part.
Indice 6Dans le monde informatique, je suis l'action nécessaire avant de pouvoir utiliser un logiciel ou un programme.
Indice 7Dans une maison ou un bureau, je désigne le fait de mettre en place des équipements ou de s'y établir.
Indice 8Action de mettre en place quelque chose dans un lieu ou de s'établir durablement dans un endroit.
Solution du 7 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 mars 2026Installation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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