Cémantix 1457 : Indices et solution, quel est le mot du 26 février 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 26 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 février 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 février 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le mouvement invisible qui attire vers soi ce qui n'était pas destiné à venir.
Indice 2À la fois souffle et désir, j'unis le corps et l'esprit dans un même élan vers l'intérieur ou vers l'avenir.
Indice 3Je peux naître dans les poumons comme dans les rêves, sans jamais prendre la même forme.
Indice 4Je suis ce geste discret qui attire l'air, ou ce sentiment profond qui attire le destin.
Indice 5Sans moi, respirer devient impossible, et espérer devient difficile.
Indice 6On parle de moi en médecine pour l'air qui entre, et dans la vie pour un objectif que l'on souhaite atteindre.
Indice 7Je peux désigner le fait d'inspirer ou le désir profond d'accomplir quelque chose.
Indice 8Je suis l'action d'attirer de l'air ou un liquide vers soi, ou le désir profond d'atteindre un but.
Solution du 26 février 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 février 2026Aspiration
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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