Cémantix 1456 : Indices et solution, quel est le mot du 25 février 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 février 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 février 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la seconde peau que l'homme civilisé enfile pour cacher sa nudité sans dissimuler son rang.
Indice 2Je protège le torse sans être une armure, et révèle parfois l'élégance sans un seul mot.
Indice 3Boutonnée avec soin, je peux trahir la rigueur ou la négligence de celui qui me porte.
Indice 4Je suis souvent blanche dans les grandes cérémonies, mais je me décline en mille couleurs au quotidien.
Indice 5Mon col encadre le cou, parfois serré par une cravate.
Indice 6On me porte au travail, lors des fêtes, ou simplement pour être bien habillé.
Indice 7Je suis un vêtement à manches, ouvert sur le devant et fermé par des boutons.
Indice 8Je suis un habit que l'on porte sur le haut du corps, couvrant le torse et les bras.
Solution du 25 février 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 février 2026Chemise
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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