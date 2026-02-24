Cémantix 1455 : Indices et solution, quel est le mot du 24 février 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 24 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 février 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 février 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'instant bref où l'énergie contenue devient trajectoire.
Indice 2Je transforme la tension silencieuse en mouvement fulgurant.
Indice 3Je suis le passage brutal du repos à la projection.
Indice 4Sans moi, l'arc reste courbé et l'arme demeure muette.
Indice 5Je peux viser une cible, un panier ou un but selon le terrain.
Indice 6On m'effectue avec une arme, un ballon ou même un appareil photo.
Indice 7Je désigne l'action de lancer ou de projeter quelque chose avec précision.
Indice 8Je suis l'action de propulser un projectile ou un objet en direction d'un objectif déterminé.
Solution du 24 février 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 février 2026Tir
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
GG, incroyable ton site je ne sais pas si tu es au courant du nombre de visites de ton site mais toutes les personnes que je connais qui jouent au jeu Semantix que vont tous sur ton site pour regarder les indices un à un