Cémantix 1454 : Indices et solution, quel est le mot du 23 février 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 23 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 23 février 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 23 février 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 23 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je façonne l'invisible avec des armes qui ne blessent pas, mais qui touchent pourtant en plein cœur.
Indice 2Je transforme le silence en musique et les émotions en paysages.
Indice 3Je joue avec les mots comme d'autres avec le feu, cherchant l'étincelle qui éclaire l'âme.
Indice 4Je fais rimer les pensées pour leur donner un souffle éternel.
Indice 5On me retrouve souvent un carnet à la main, observant le monde pour mieux le réinventer.
Indice 6Je manie vers, strophes et métaphores pour exprimer l'amour, la révolte ou la mélancolie.
Indice 7Victor Hugo ou Arthur Rimbaud ont porté mon nom avec fierté.
Indice 8Je suis une personne qui écrit des poèmes pour exprimer des sentiments, des idées ou une vision du monde.
Solution du 23 février 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 23 février 2026Poète
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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