Cémantix 1438 : Indices et solution, quel est le mot du 7 février 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 7 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 février 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 février 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la teinte sombre qui transforme un simple événement en tournant chargé de gravité.
Indice 2Ma présence donne aux instants une intensité telle qu'ils semblent suspendus entre crainte et émotion.
Indice 3Je colore les récits lorsque le destin s'acharne et que la tension atteint son sommet.
Indice 4On m'emploie quand une situation provoque un choc profond ou une émotion violente.
Indice 5Je qualifie souvent des accidents ou des événements dont les conséquences sont graves.
Indice 6Dans le théâtre antique comme dans l'actualité, je suis associé aux histoires marquées par la souffrance ou le danger.
Indice 7Quand une nouvelle est particulièrement grave ou bouleversante, on dit qu'elle est ainsi.
Indice 8Je qualifie ce qui présente un caractère grave, tragique ou fortement chargé en émotion.
Solution du 7 février 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 février 2026Dramatique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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