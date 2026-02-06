Cémantix 1437 : Indices et solution, quel est le mot du 6 février 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 6 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 février 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 février 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le refuge silencieux où dorment des milliers de voix sans jamais prononcer un mot.
Indice 2On me parcourt sans voyager, et pourtant je mène aux quatre coins du monde.
Indice 3Mes trésors ne brillent pas d'or mais de savoir soigneusement aligné.
Indice 4Entre mes murs règne le calme, car le moindre murmure peut troubler mes gardiens de papier.
Indice 5Je rassemble et protège des œuvres que l'on consulte plus qu'on ne les possède.
Indice 6On y emprunte des romans, des essais ou des encyclopédies pour un temps limité.
Indice 7Je suis le lieu public préféré des lecteurs en quête de livres.
Indice 8Je suis un lieu où sont conservés et mis à disposition du public des collections de livres et de documents.
Solution du 6 février 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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