Cémantix 1434 : Indices et solution, quel est le mot du 3 février 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 février 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 février 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le souffle invisible qui fait trembler l'ordre sans laisser de traces.
Indice 2Quand j'apparais, rien ne reste à sa place et tout s'emmêle sans logique.
Indice 3Je précède la création et la fin, règnant là où ni loi ni règle n'existent.
Indice 4On me retrouve dans les tempêtes, les révolutions ou les esprits bouleversés.
Indice 5Je transforme l'harmonie en désordre, l'ordre en confusion totale.
Indice 6Ma présence se sent partout où les règles sont ignorées ou dépassées.
Indice 7Je suis l'état dans lequel tout est désordonné et imprévisible.
Indice 8Je désigne une situation de désordre complet, sans organisation ni contrôle.
Solution du 3 février 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 février 2026Chaos
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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